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歐股漲跌互見 倫敦股市創新高

2017-01-10  02:04

〔中央社〕倫敦股市今天不受美股以及歐洲其他股市走軟影響，收盤再創新高。

相形下，歐元區股價指數則在美股疲軟摜壓下跌落。華爾街投資人將上週漲幅獲利落袋。

倫敦FTSE 100指數上揚27.72點或0.38%，以7237.77點作收，為一連第10個交易日收紅，延續去年底的創新高走勢。

法蘭克福DAX 30指數下挫35.02點或0.30%，收在11563.99點。

巴黎CAC 40指數跌22.27點或0.45%，收4887.57點。

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