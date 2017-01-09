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聯電前執行長孫世偉 將加入紫光集團

2017-01-09  16:41

〔記者洪友芳／新竹報導〕中國紫光集團對台灣半導體業挖角不只記憶體業，觸角延伸到晶圓代工領域，業界傳出紫光挖角聯電前執行長孫世偉將加入紫光集團，出任全球執行副總裁，紫光高層也證實有此事，細節不便多答。

紫光集團繼繼挖角華亞科董事長高啟全之後，日前一度傳出延攬中華電信前董事長蔡力行負責晶圓代工事業，但遭紫光與蔡力行否認，這次孫世偉確定將加入紫光集團，代表紫光除了投資記憶體產業，恐將借重孫世偉在晶圓代工的經驗，建立紫光在中國半導體業的領軍地位。

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  • 業界傳出紫光挖角聯電前執行長孫世偉將加入紫光集團，出任全球執行副總裁，紫光高層也證實有此事，細節不便多答。（資料照，記者洪友芳攝）

    業界傳出紫光挖角聯電前執行長孫世偉將加入紫光集團，出任全球執行副總裁，紫光高層也證實有此事，細節不便多答。（資料照，記者洪友芳攝）

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