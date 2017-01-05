推動醫療電子支付 「醫指付」四月上路
2017-01-05 20:34
〔記者王孟倫／台北報導〕為提高國人「非現金支付」比重，金管會表示，目前正積極推廣信用卡使用範圍，其中，十三家銀行與六家私立醫院合作的「醫療行動支付APP（醫指付）」將在今年四月上路；也督促聯卡中心與其它醫院洽談，希望讓各醫院都能開放刷卡付醫療費。
金管會銀行局副局長莊琇媛表示，為提高公部門及醫療機構提供電子化支付服務，由聯合信用卡處理中心（聯卡中心）建置的「公務機關信用卡繳費平台」，目前已有超過350個公部門可使用刷卡，像是外交部領事局或戶政事務所皆可適用。
除了公家機關單位外，金管會也積極推動各醫療院所開放使用信用卡。
對此，銀行局官員表示，雖然國內有些醫院已經開放刷卡繳醫療費，像是台大、長庚、國泰與三總等，但普及度仍不高，況且，有些醫院有限定項目或額度，並非所有費用都能用信用卡繳交。
莊琇媛說，金管會希望未來所有的公立醫療院所都可以提供信用卡繳費服務，「公務機關信用卡繳費平台」正與公立醫院進行洽商合作；此外，金管會也鼓勵從事公立醫院收單業務的銀行，提供五年免收單手續費優惠，以增進公立醫療院所提供刷卡服務的誘因。
在私立醫院部分，由國際發卡組織Visa與信用卡發卡機構及私立醫療機構合作的手機支付服務「醫療行動支付APP（醫指付）」，預計今年四月上線。
為提升電子支付比率，金管會目標2020年電子支付占比達52%。根據最新統計，截至去年上半年為止，國內電子支付比率已提升至30%。
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