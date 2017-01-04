廢止公司登記創新高？ 北市：新創比解散多

2017-01-04 18:07

〔記者黃建豪／台北報導〕科技金童翟本喬創辦的雲端科技公司和沛科技大裁員，景氣寒冬警訊再次衝擊市場，台北市也被發現，去年登記公司解散、撤銷或廢止家數，創近3年新高。台北市商業處則澄清，截至去年底登記於台北市的公司行號達23萬餘家，相較前年的22.8萬家，反而上升1.5%。

媒體今天報載，景氣不好，公司連連倒閉也連帶造成勞工失業，台北市去年解散最多的公司行業別為批發及零售業、製造業，且房市低迷，也使營造業與不動產行業大受衝擊。

商業處統計，2016年解散、歇業、廢止的公司行號達1萬1210家，但新設立的公司行號有1萬5927家，一年內淨增加4717家。商業處指出，且近5年每年平均淨增加公司行號為4630家，顯示台北市仍為各項新興產業昇級轉型的兵家必爭之地。