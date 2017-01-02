中國買家炒作 比特幣重上1000美元

2017-01-02 16:55

〔記者盧永山／台北報導〕由於中國買家大舉炒作，2017開年比特幣匯價重新站上1000美元大關，交易員看好比特幣匯價將超越2013年11月創下的最高紀錄1165美元。不過，如果中國政府介入的歷史重演，比特幣匯價也可能再度崩跌。

中國比特幣交易量大增，除因中國投資人規避人民幣貶值風險外，中國實施資本管制，大量資金透過比特幣交易匯出海外，也是重要原因。中國有3大比特幣交易平台，合計交易量占全球的90％。在中國買家的炒作下，2016年比特幣匯價漲幅超過200%。

週一中國交易平台「火幣網」的比特幣匯價一度來到人民幣7331元，換算成美元為1055美元。另一交易平台「比特幣中國」的比特幣匯價，最高也曾來到人民幣7300元，約為1050美元。而在Coinbase、Bitfinex、Bitstamp等外國比特幣交易平台，比特幣匯價均超過1000美元。

2013年11月比特幣匯價曾站上1165美元的歷史最高紀錄，甚至超越黃金的價格，但這個泡沫很快就破滅，主要因為各國加大監管壓力，尤其是在中國開第一槍之後。

中國人民銀行2013年12月5日發布通知，禁止境內金融機構以比特幣進行各種交易，並稱「過度投機」是比特幣的風險之一。受此影響，比特幣匯價在短短幾天時間就重挫逾半，並且持續下跌，經過1年多以後才觸底。

在中國這波比特幣交易熱潮中，「中國證券報」還提到一個現象，有交易平台進行刷量。報導引述比特幣資深投資人和業內人士透露，寫個程式掛一晚就能把交易量從10萬枚刷到200萬枚，刷交易量能提高交易活躍度，推高價格，最終能提高交易平台的市占率和收入，而且幾乎零成本、零風險。

但文章警告，刷出來的市場榮景暗藏風險，一旦市場發生變化，例如中國人行再度介入市場，一般投資人將成為任人宰割的韭菜。