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2017公股行庫招考第一槍 華銀徵314人起薪33.5K

2016-12-28  17:34

〔記者盧冠誠／台北報導〕華南金控（2880）獲利主體華南銀行開出2017年公股行庫招考第一槍！共要招募314名優秀行員，起薪至少3萬3500元，其中，財務行銷人員（TMO）最高甚至可上看7萬元。

為因應FinTech（金融科技）浪潮，華南金特別與資策會攜手舉辦「FinTech校際總動員、金融科技創新競賽」，反應空前熱烈，共吸引近250組競賽報名團隊，並於今天舉辦總決賽成果發表會。

華南金暨華銀董事長吳當傑表示，未來為持續深入校園舉辦該活動，且這次獲獎的同學，也會是我們想要爭取的員工。

公股行庫待遇優渥、福利佳，每次招考民眾都搶破頭，亦是各民營銀行員工最想轉職的機構；領先各行庫，華銀現已宣布2017年新進人員招募計畫，報名期間至明年1月6日止，有興趣民眾可上台灣金融研訓院網站查詢相關簡章。

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  • 華南金控暨華南銀行董事長吳當傑（左）及華南金暨華銀總經理張雲鵬。（記者盧冠誠攝）

    華南金控暨華南銀行董事長吳當傑（左）及華南金暨華銀總經理張雲鵬。（記者盧冠誠攝）

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