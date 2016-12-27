台美「肥咖協定」簽了！預估明年上半年實施
2016-12-27 20:29
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，台灣與美國雙方已在12月22日簽署「美國外國帳戶稅收遵從法（FATCA）」合作協定、即俗稱的「肥咖協定」，未來美國可以據此向我方要求提供不配合肥咖條款的「不合作客戶」資料，以助於美方查稅追稅。金管會表示，本協定生效仍須經立法院三讀，預估在明年上半年通過。
歷經兩年多，台美終於簽訂「肥咖協定」！金管會銀行局副局長呂蕙容表示，我國與美國於今年11月，先就協定中英文版本取得共識後，在於上週由駐美國代表處（TECRO）與美國在台協會（AIT）完成簽署本案。
不過，根據「條約締結法」規定，簽署後30日內，需報請行政院核轉立法院進行三讀審議，並經總統公布後始生效；若從時間點判斷，可望明年上半年上路。
所謂「肥咖條款或協定」，是美國政府執行全球大追稅行動，其實，肥咖條款從2014年7月即生效，規定外國金融機構「必須」履行辨識客戶是否具美國身分及申報美國帳戶資料等義務，否則，該金融機構及其客戶之美國來源所得，將被美方就源扣繳30%。
金管會表示，從2014年7月1日起，國人到金融機構開戶，櫃台行員會先問你是否為美國人？一旦被視為可能美籍客戶，我方金融機構就會詢問，同不同意將存款等相關資料送美方？
若客戶「同意」，金融機構即直接報送美國國稅局，如客戶「不同意」，就會被金管會列為「不合作帳戶」；一旦若被列為不合作對象，美方可以直接要求提供個人詳細資料等，以利於美國進一步查稅。
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