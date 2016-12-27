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連亮5顆綠燈 國發會：景氣持續回溫

2016-12-27  16:18

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會發佈11月景氣燈號續量綠燈，此為7月以來連續第5顆綠燈，且景氣對策信號分數較上月增加2分來到26分，是2014年10月以來新高，雖然景氣領先指標在本月轉為持平，但同時指標仍穩定上升，國發會經濟發展處吳明蕙表示，這顯示國內景氣仍持續回溫。

國發會景氣燈號由9項指標構成，11月有兩項變燈，分別是海關出口值以及製造業銷售量指數均由黃藍燈轉呈綠燈，各增加1分，使得綜合判斷分數增加2分來到26分。

展望明年，國發會指出，主要機構均預測2017年全球經濟表現將優於今年，惟需注意美國川普政府政策走向，英國脫歐程序啟動衍生效應等不確定因素。

內需部分，半導體及相關供應鏈業者先進製程投資仍將持續，加以政府積極改善投資環境，有助增進國內投資；民間消費在跨年、農曆春節商機拉台下，買氣應可延續，只是就業與薪資增幅有限，約制部分成長力道。

整體而言，未來景氣可望逐漸改善，全球經濟風險仍需留意。

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  • 連亮五顆綠燈，國發會：景氣持續回溫。（記者陳梅英攝）

    連亮五顆綠燈，國發會：景氣持續回溫。（記者陳梅英攝）

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