2030年世界經濟體排名 美國不再是老大

採貿易保護主義、美國優先的美國候任總統川普。（路透）

2016-12-26 15:30

〔編譯周柏憲／綜合報導〕經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research，CEBR）學者今日（26）公布2030前世界最大經濟體排名預測，當前第1大經濟體美國將被中國追過，而且前8大國家經濟體中，原本佔了4國的歐洲將只剩2國。

英國每日郵報報導，英、德、法、義為當今世界前8大經濟體，CEBR預估，2030前英國將從第6名滑落至第8、德國從第4掉到第5位，法、義雙雙跌出前8名菁英圈。

CEBR分析師報告指出，今年世界經濟體排名前8強依序為美、中、日、德、法、英、印、義；到了2030年，中國超越美國成為全球最大經濟體，印度追上日本來到第3，日、德分居第4與第5，其餘依序為巴西、南韓、以及英國。

英國泰晤士報指出，發展中的國家將在20年間超越英國；獨立報則將英國名次下滑的原因歸咎於脫歐。美國新任總統川普頻提及保護主義，正式上任後對全球貿易有何影響，仍待觀察。