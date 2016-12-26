| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
BOSE下修家庭劇院的空間需求
 首頁 > 財經

2030年世界經濟體排名 美國不再是老大

採貿易保護主義、美國優先的美國候任總統川普。（路透）

2016-12-26  15:30

〔編譯周柏憲／綜合報導〕經濟和商業研究中心（Centre for Economics and Business Research，CEBR）學者今日（26）公布2030前世界最大經濟體排名預測，當前第1大經濟體美國將被中國追過，而且前8大國家經濟體中，原本佔了4國的歐洲將只剩2國。

英國每日郵報報導，英、德、法、義為當今世界前8大經濟體，CEBR預估，2030前英國將從第6名滑落至第8、德國從第4掉到第5位，法、義雙雙跌出前8名菁英圈。

CEBR分析師報告指出，今年世界經濟體排名前8強依序為美、中、日、德、法、英、印、義；到了2030年，中國超越美國成為全球最大經濟體，印度追上日本來到第3，日、德分居第4與第5，其餘依序為巴西、南韓、以及英國。

英國泰晤士報指出，發展中的國家將在20年間超越英國；獨立報則將英國名次下滑的原因歸咎於脫歐。美國新任總統川普頻提及保護主義，正式上任後對全球貿易有何影響，仍待觀察。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國 經濟和商業研究中心 經濟體 美國 脫歐
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤香菇燒賣
香噴噴！麻油蛋酒
孩子最愛♥薯薯餐
完美煎豆腐4個技巧
轉寄

標題：2030年世界經濟體排名 美國不再是老大


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月26日‧星期一‧丙申年冬月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.