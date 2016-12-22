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林全：訴訟案未決前 公股續爭彰銀經營權

2016-12-22  16:54

〔記者廖千瑩／台北報導〕針對彰銀案，財政部早上表達希望捍衛公股的立場，行政院長林全今天在與金融業座談前表示，各界有很多誤解，所以他一直不願多說什麼，怕外界作不必要的推測。

林全強調，彰銀的問題是經營權之爭，並不是合併的問題，不管經營權最後是由誰主導，都沒有彰銀合併的問題。

再者、公股要不要爭取經營權是政策性的問題，如何爭取是執行的問題。至於政策部分要不要爭取彰銀經營權，行政院其實是尊重前政府的作法，也就是彰銀的公股要爭取經營權，但這是一個還在訴訟中的案件，在訴訟還沒告一段落之前，政院不便改變立場。

林全也重申彰銀案中政府原則，也就是公權力不介入彰銀的經營權之爭，但不代表公股不能決定要不要爭取彰銀經營權，若要，按照一般市場原則去做，也就是大股東會在外面徵求委託書，但不會由政府公務員、或政府非公務小組以外官員去處理這個事情。

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  • 林全重申彰銀案中政府原則，也就是公權力不介入彰銀的經營權之爭，但不代表公股不能決定要不要爭取彰銀經營權。（資料照，記者林正堃攝）

    林全重申彰銀案中政府原則，也就是公權力不介入彰銀的經營權之爭，但不代表公股不能決定要不要爭取彰銀經營權。（資料照，記者林正堃攝）

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