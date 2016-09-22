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8月失業率連2升至4.08％ 創2年新高

受應屆畢業生與暑期工讀生持續投入勞動市場影響，主計總處今天公布8月失業率為4.08％，創2年新高。（資料照，記者黃邦平攝）

2016-09-22  08:46

〔記者盧冠誠／台北報導〕受應屆畢業生與暑期工讀生持續投入勞動市場影響，主計總處今天公布8月失業率為4.08％，創2年新高，較7月上升0.06個百分點，為連續第二個月走揚。

主計總處指出，7月工業及服務業受雇員工每人每月經常性薪資平均為3萬9189元，年增0.82％，不過，7月薪資平均為4萬6911元，則呈年減0.11％。

主要國家（地區）最新失業率方面，法國10.3％、加拿大7％、英國5％、美國4.9％、德國4.2％、南韓3.6％、香港3.4％、日本3％、新加坡2.1％（居民失業率3％）。

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