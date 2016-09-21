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百台曜石黑iPhone7到貨 德誼看好銷售比6s佳

2016-09-21  11:48

〔記者王憶紅／台北報導〕iPhone 7熱銷，德誼iPhone 7 100支昨日六點到貨，今日一早立即公布24日舉辦iParty「曜石黑現購」加碼場活動，德誼總經理杜偉昱指出，這是曜石黑首度大量到台，希望可以稍微滿足消費者對曜石黑的期待。

杜偉昱分析，iPhone 7開賣前三天的銷售量是iPhone 6s的1.5倍，預期銷售表現會較iPhone 6s好，預計到年底前，可望帶動業績年增30%以上。

德誼數位今天宣布100支iPhone 7曜石黑128G到貨，為滿足消費者購機需求，將於24日舉辦iParty「曜石黑現購」加碼場活動，於台大Apple旗艦店、光華新天地1F門市、逢甲Apple專賣店、台南民族Apple專賣店、花蓮中正Apple店5個專賣店據點，抽出可「現購」iPhone 7曜石黑128GB的幸運消費者，全台共計60名。

杜偉昱指出，iPhone 7台灣首次納入全球首波開賣名單，全台消費者都非常興奮，iPhone 7 Plus接受度很高，但由於iPhone 7到貨較多，所以銷售表現較iPhone 7 Plus佳，但整體觀察，以曜石黑、黑色銷售速度最快，而iPhone 7 Plus玫瑰金128G銷售量最高。

德誼今日100支曜石黑128G到貨，特別保留60支於全台北、中、南、東部五大專賣店舉辦「曜石黑現購」加碼場iParty活動，其中台大店、逢甲店、台南民族、花蓮中正門市都結合有原廠授權維修中心，不僅可購得新機，更可同時提供iPhone舊機及Apple Watch健檢與快速維修服務。其餘40支全台即將鋪貨開賣，其中，台北市台大Apple旗艦店現場備達20支iPhone 7 曜石黑128G抽籤販售。

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  • 德誼iPhone 7 100支昨日六點到貨，可望為曜石黑迷解渴，圖為德誼總經理杜偉昱。（記者王憶紅攝）

    德誼iPhone 7 100支昨日六點到貨，可望為曜石黑迷解渴，圖為德誼總經理杜偉昱。（記者王憶紅攝）

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