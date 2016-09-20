帥氣兄弟檔操盤 礦泉水龍頭跨足飲水機市場

2016-09-20 23:48

〔記者楊雅民／台北報導〕包裝水市場商機誘人，礦泉水龍頭品牌悅氏在名牌食品第二代陳冠宏和陳冠豪兄弟倆操盤下，開發出智慧型飲水機，搶攻大容量桶裝水市場商機。

以悅氏礦泉水崛起的名牌食品，目前在台灣礦泉水市場市佔率達3成，坐穩龍頭地位，年僅32歲的名牌食品執行董事陳冠宏和董事長特助陳冠豪兄弟倆，是名牌食品董事長陳進原的公子。

一個學會計、一個學經濟，倆人畢業後雙雙進入名牌食品歷練，陳冠宏表示，台灣公司行號和家庭用的約18公升的大容量桶裝水市場，目前一個月大約有300萬桶的市場，一年商機逾50億元，但以地方品牌居多。

由於包裝水市場年產值仍以每年平均5~8%的速度成長，名牌食品在陳冠宏操盤下，斥資2.5億元引進全台第一條軟質PET桶裝水生產線，生產台灣第一桶唯一採氣密真空包裝的12公升裝大桶鹼性離子水。

搭配該公司研發的智慧型飲水機，出水時瓶身可自然壓縮、隔絶空氣，喊出桶裝水用到最後一滴都維持新鮮，且冰、溫、熱水可一機完成，不需更換濾芯。

陳冠宏指出，該智慧型飲水機和大桶鹼性離子水今年短短約一季業績目標為1億元，明年目標則上看3.5億元。