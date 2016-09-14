兆豐案首波懲處 解職前董座蔡友才等6人
2016-09-14 18:21
〔記者王孟倫／台北報導〕針對兆豐銀行紐約分行遭到美國重罰案，金管會今天召開記者會公布首批懲處名單，解除前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿等6人，依法令規定，遭解職者，未來5年不得回任金融圈。此外，金管會並開罰兆豐銀1,000萬元罰鍰。
金管會原本要在9月底調查報告出爐後，才一併公布懲處名單，但金管會主委丁克華在上周二（9月6日）就已經先透露，將決定分批、提早公布懲處名單。
「一次解除6位銀行高階主管，是國內史上首次」金管會副主委桂先農表示，本案兆豐銀共有5大缺失，包括：兆豐銀總行對海外分行管理不彰、未能落實建立內稽內控、未將金檢報告提報董事會等，缺失明確且嚴重。
金管會除開罰兆豐銀1000萬元外，並勒令解除兆豐前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿、紐約分行黃姓經理、總行梁姓副總經理、總行劉姓總稽核、陳姓法遵長。其中，除蔡友才與吳漢卿，其餘4人為現職。
不過，外界質疑，蔡吳2人已經離職，這項懲處案有何效力或意義？對此，金管會官員指出，依規定，遭到主管機關解職者，未來5年不得在金融產業擔任主管，即使是董事或部門主管等，都不行，換言之，等於無法再回到金融圈。
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