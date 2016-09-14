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外資喊高價 謝金河：投資人要小心

2016-09-14  08:56

〔即時新聞／綜合報導〕受到美股連動影響，台股從高峰急轉而下，財信傳媒董事長謝金河發出警告，要投資人小心這種因為「資訊不對稱」引發的快速變動。

謝金河一早在臉書以「小心股市的資訊不對稱！」為題，發表股市觀點，他指出，最近外資在台股加大力道賣出，包括台積電，大立光，最近都出現明顯賣超；而最值得玩味的是，外資對目標卻是越喊越高，如台積電最高喊235元，大立光喊5100元，其實，今年大立光已大漲，到3945元年線乖離大，台積電到185元，也是如此。

謝金河指出，「宏達電漲到1300元的過程中，外資有喊2000的，兩年前，外資喊力旺750元，到現在都沒有出現過。這種股價到了高檔，目標價卻愈喊愈高的現象，正是股市投資人最要小心的時候」。

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  • 台股連跌，謝金河警告投資人小心應對。（圖擷取自YAHOO股市）

    台股連跌，謝金河警告投資人小心應對。（圖擷取自YAHOO股市）

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相關關鍵字： 台積電 台股 外資 大立光 美股 謝金河
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