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iPhone7預購火熱 T-Mobile：預購量是i6的4倍

美國行動電信商T-Mobile表示，開放預訂4天以來，iPhone 7預購量已是2年前iPhone 6推出時的4倍之高，銷量創下歷史新高紀錄。（美聯社）

2016-09-14  07:42

〔即時新聞／綜合報導〕日前蘋果公司推出iPhone 7，引發市場兩極反應。但有外媒報導指出，美國行動電信商T-Mobile在當地時間12日表示，T-Mobile開放預訂4天以來，iPhone 7預購量已經是2年前iPhone 6推出時的4倍之高，銷量創下歷史新高紀錄。

綜合外媒報導，美國行動電信商T-Mobile執行長雷格（John Legere）表示，T-Mobile開放預訂4天以來，iPhone 7的預購量已經是2年前iPhone 6推出時的4倍之多，創下T-Mobile的最高銷售紀錄。雷格也透露「霧面黑」（matte black）是iPhone 7系列最受歡迎的顏色。

另外，手機運營商Sprint表示，在前3天的預售中，iPhone 7 與 iPhone 7 Plus 的訂購數量，為去年同期產品的375％。歐洲最大手機零售商Carphone Warehouse也說，想買i7的人比去年想買iPhone 6s的人數多出70％。

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