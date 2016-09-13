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遺贈稅調升 會計師：久了加稅效果恐下降

行政院拍板，將調高遺贈稅作為長照主要稅源之一，預估每年稅收增加50、60億元。（資料照，記者陳志曲攝）

2016-09-13  18:48

［記者吳佳蓉／台北報導］行政院拍板，將調高遺贈稅作為長照主要稅源之一，預估每年稅收增加50、60億元。KPMG家族稅務辦公室主持會計師許志文表示，初期加稅效果會顯現，稅收看得見，「但久了納稅人感到痛，效果可能就消失。」

安侯建業（KPMG台灣所）今舉辦「寫給金融業高資產客戶經理的第二本稅務書」新書發表會。談及遺贈稅規劃議題，許志文表示，依照修正方向，遺產淨額在1億元以上、贈與金額在5000萬元以上的族群，未來稅率將從10%調升至20%，一定會產生影響；資金無國界，久了之後，加稅的稅收效果可能退卻。

另一方面，許志文表示，隨全球反避稅風潮興起，台灣於7月初通過台版反避稅條款，雖然還沒上路，但象徵過去那個「資金藏的好就沒煩惱」的時代已不在，加上國際間都在簽訂稅務資訊交換，即使錢放在他國帳戶，稅局可能也知道。

他指出，高資產階級面臨的挑戰是，不管錢放在哪都要繳稅，既然如此，高資產階級會傾向把資金放到稅負相較合理、國稅局友善度更高的國家，如新加坡、香港。

許志文表示，台灣除了綜所稅外，其餘稅負相較鄰近國家其實偏低，建議國內稅局應加強稅務見解的一致性，讓納稅人對稅制能產生信心，並強化與納稅人的溝通，提升稅務環境的友善程度，以吸引資金停駐。

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