觀光業上街頭 宏碁施振榮：求「量」不如轉「質」

2016-09-12 18:56

〔記者卓怡君／台北報導〕因中客來台大減，觀光業者今日上街頭，發起「百萬觀光產業自救會」大遊行活動，對於台灣觀光業面臨的問題，宏碁創辦人施振榮今日表示，市場經濟中供需的循環是常態，要掌握「現在需」的機會，並建立「未來需」的能量，過去台灣經濟就是求「量」，現在有這樣的挑戰，不如轉換為「質」，朝精緻發展。

施振榮指出，人無遠慮，必有近憂，當有「短期需求」時，業界跟政府應該同時花精力發展深度文化旅遊，旅遊從「走馬看花」到「深度旅遊」，再到「無所事事的休閒」，這已經是國際旅遊發展的趨勢，台灣究竟適合深度旅遊還是走馬看花的，則需要做評估。

施振榮說，現在台灣有很多做高端旅遊的公司，不愁客源，因為需要的量不大，過去台灣經濟發展的過程就是求「量」，現在剛好有這樣挑戰，不如趁這機會轉換為「質」。過去曾有寶島之星旅遊，專門針對移民國外多年的人回台旅遊，他自己退休時也全台走透透，感覺就很有意義。