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三星印表機業務 惠普耗資333億收購

三星印表機業務，今（12）日確定被惠普收購。（路透）

2016-09-12  19:30

〔即時新聞／綜合報導〕南韓3C大廠三星（Samsung）近期因Galaxy Note 7自燃爆炸風波，股價大跌，而其印表機業務，今（12）日確定被惠普收購，交易估值為10.5億美元（約333億台幣）。

綜合外媒報導，在印表機市場，三星落後於惠普、Canon、Epson等大廠，日前早已傳出三星擬出售印表機業務予惠普，今終確定以10.5億美元賣出。

惠普表示，該收購交易約在1年後完成，預料將為公司獲利做出貢獻。惠普將接受來自三星超過6500項專利。

交易完成後，三星也將通過股票市場，向惠普投資1至3億美元（約31至95億台幣）。

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  • 惠普耗資10.5億美元（約333億台幣）收購三星印表機業務。（美聯社）

    惠普耗資10.5億美元（約333億台幣）收購三星印表機業務。（美聯社）

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