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新光金風雲湧！李紀珠上任 吳欣盈高調辦研習宣戰

新光金長公主吳欣盈（圖左）率公司高幹舉辦研習。（資料照，記者廖千瑩攝）

2016-09-12  10:11

〔即時新聞／綜合報導〕新光金控董事長吳東進，找來金管會前副主委李紀珠擔任總經理，上月底正式上任，讓外界紛紛關注會否引發新光金副總經理、吳東進長女吳欣盈的不滿，而上演「兩個女人的戰爭」。有雜誌披露，在李紀珠風光上任的同時，吳欣盈也率領高階主管在新加坡高調研習，頗有展現軟實力的意味。

根據《財訊》報導，李紀珠8月26日正式上任新光金總經理，9月4日，吳欣盈就率領公司高幹，前往新加坡研習進修一星期，行前高調舉行記者會，在一票老臣簇擁下，穿著火辣、笑容可掬的與現場所有人寒暄、交換名片。

吳欣盈長年在海外留學，作風洋派，她所負責的新光金戰略發展部，已經和國際知名的波士頓顧問公司（BCG）合作，推動為期3年的轉型計畫，同時與奧緯諮詢顧問公司合作，在客群經營業務導入新科技與大數據，展現全面活化老牌壽險公司的強烈企圖心。

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