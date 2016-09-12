新光金風雲湧！李紀珠上任 吳欣盈高調辦研習宣戰
2016-09-12 10:11
新光金長公主吳欣盈（圖左）率公司高幹舉辦研習。（資料照，記者廖千瑩攝）
〔即時新聞／綜合報導〕新光金控董事長吳東進，找來金管會前副主委李紀珠擔任總經理，上月底正式上任，讓外界紛紛關注會否引發新光金副總經理、吳東進長女吳欣盈的不滿，而上演「兩個女人的戰爭」。有雜誌披露，在李紀珠風光上任的同時，吳欣盈也率領高階主管在新加坡高調研習，頗有展現軟實力的意味。
根據《財訊》報導，李紀珠8月26日正式上任新光金總經理，9月4日，吳欣盈就率領公司高幹，前往新加坡研習進修一星期，行前高調舉行記者會，在一票老臣簇擁下，穿著火辣、笑容可掬的與現場所有人寒暄、交換名片。
吳欣盈長年在海外留學，作風洋派，她所負責的新光金戰略發展部，已經和國際知名的波士頓顧問公司（BCG）合作，推動為期3年的轉型計畫，同時與奧緯諮詢顧問公司合作，在客群經營業務導入新科技與大數據，展現全面活化老牌壽險公司的強烈企圖心。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 正港球后！柯珀美網奪冠
- 台東市冷凍工廠火警 幸無人傷亡
- 敬遠球差點變全壘打 桑契斯沸騰球場
- （影音）玖壹壹巡演尾聲埋彩蛋 下一站前往...
- 「INX」滿月登寶島 300粉絲同樂
- 10條單向兩車道內側道 試辦行駛機車
- 談APEC特使人選 辜寬敏：最好是綠的或獨派
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 桃園警員攜槍會女友 疑槍殺後自戕雙亡
- 自由廣場》該去天安門廣場抗議才對吧！
- 護理生好心救援車禍傷者 竟挨家屬打又被酸長相
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 TSU members call for tourism reforms
- 少女遭性侵主動傳讚？ 乾爹無罪
- 大地主棄18趴？劉明新斥抹黑
- 搶清潔隊57名額 1146人扛沙包衝刺
- 《中日對照讀新聞》ポケモン効果？東尋坊の自殺者ゼロに 寶可夢效應？東尋坊自殺者歸零
- 海基會秋節聯誼 中國阻台商返台
- 自由廣場》〈澄社評論〉兩岸議論不能沒有是非
- 「假綁票」老梗詐騙 苗栗1天6起
- 陪不良少年吃麵一年半 她讓對方感動痛哭
- 鯖魚文化季大鯖魚 明年起保留不燒
- 自由共和國》董凱勝 ／我們最幸福？
- 美網》喬帥 瓦林卡 今早爭冠軍
- 期待！《侏儸紀世界》確定將拍成三部曲
- 車禍肇事認定：隔音牆擋視線惹禍 國賠70萬
- 今核安演習 恆春公所首度缺席
- 醫師長期過勞 工會理事長嘆醫奴
- 醉男駕車撞樹 妨礙救護還毆警
- 驚世夫妻落幕 王世均身邊反而沒女伴
- 中國央行行長助理涉貪遭處分 中網友：冰山一角
- 中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…
- 張秀卿翁立友馬尼拉秀嗨全場
- MLB》道奇菜鳥日 前田健太扮啦啦隊好美
- 神秘職業「反洗錢師」 全台不到50人
- 阿喜露毛了?!曬照黑黑的 粉絲驚喊「綺夢」
- 把妹爭風吃醋變大亂鬥 10人群架2受傷
- 義賣文旦助學 最高1顆喊61988元
- 〈職場萬花筒〉科系不影響就職發展
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：新光金風雲湧！李紀珠上任 吳欣盈高調辦研習宣戰
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分