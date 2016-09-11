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Note 7爆炸頻傳 阿聯酋航空也宣布禁用

阿拉伯聯合大公國民航局宣布，因三星Note 7有爆炸疑慮，國內班機將全面禁用。（資料照）

2016-09-11  08:48

〔即時新聞／綜合報導〕因電池瑕疵，三星新旗艦手機Galaxy Note 7在全球不斷傳出自燃爆炸事故，三星昨天也在官網發聲明，籲消費者停止使用Note 7手機。有外媒報導指出，阿拉伯聯合大公國民航局也宣布，因Note 7有爆炸疑慮，國內班機將全面禁用。

綜合外媒報導，阿拉伯聯合大公國當局於當地時間10日發表聲明，民用航空總局已禁止國內班機上使用、充電及在隨身行李攜帶三星Note 7。中東地區最大民航業者阿聯酋航空（Emirates Airline）也表示，將立即執行民航局的指示。

在阿聯酋航空禁用Note 7前，全球已有美國航空（AA）、達美航空（Delta Air Lines）、聯合航空（United Airlines）等航空公司宣布在機上禁止Note 7開機或充電。

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  • 中東地區最大民航業者阿聯酋航空也表示，將立即執行民航局的指示。（路透）

    中東地區最大民航業者阿聯酋航空也表示，將立即執行民航局的指示。（路透）

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