台灣泡麵大戰…花雕雞完勝牛肉麵

泡麵大戰，50元左右泡麵花雕雞口味去年賣最好。（資料照，記者李忠憲攝）

2016-09-11 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕台灣泡麵口味推陳出新，但牛肉麵一向是受到最多喜愛，不過，據統計，去年市場大台灣菸酒花雕雞麵大賣，賣破50萬碗，打敗一向位居老大的牛肉麵，但是一度讚紅燒牛肉麵、味味一品珍味牛肉麵也各有約30萬碗的成績。

《工商時報》報導，台灣泡麵市場每年約90～92億元產值，前3大品牌分別是統一、維力、味丹；但消費者嚐新鮮的態度十分明顯，各泡麵品項輪替很快，但根據統計，近3年成長最快的是50元以上高價泡麵，不過，銷售比還是偏低，最好賣的還是以10~35元價格帶的泡麵品項群，市佔最高。

報導引述大潤發賣場的分析，50元左右泡麵，去年賣的最好的是台灣菸酒花雕雞麵，去年賣破50萬碗，緊追在後的是一度讚紅燒牛肉麵、味味一品珍味牛肉麵，各約有30萬碗的好成績；進口泡麵，則以日式口味最搶手，像日清、東丸都是熱銷品牌。

《自由時報》報導，根據統計，台酒估算，今年泡麵產品全年銷量可突破1300萬碗、金額超過5億元。