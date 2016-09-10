兆豐銀董事大換血！15席換掉11席

2016-09-10 16:04

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金公告，子公司兆豐銀改派10席董事及5席監察人，僅3名獨立董事及1席勞工董事未換，若加上先前已改派的董事長張兆順，董事、監察人已大換16人，兆豐銀董事會已全面完成換血。

兆豐金下午公告，更換子公司兆豐國際商業銀行董事及監察人。兆豐銀董事會原有董事15人、監察人5人，今日新出爐的10席董事，分別為新任兆豐金總經理楊豊彥、兆豐國際商業銀行副總經理蔡永義、前第一銀行副總經理柯明川、中山聯合會計師事務所會計師陳世洋、東海大學教授卓俊雄、梁穗昌律師事務所律師梁穗昌、文化大學專任教授林靜雯、中央警察大學專任教授洪文玲、淡江大學商管學院院長邱建良，及東吳大學教授謝智源。

另5席監察人包括永安聯合會計師事務所會計師劉昇昌、輔仁大學教授范宏書、行政院財政主計金融處處長蕭家旗、信佑聯合會計師事務所會計師翁軟綺，及實踐大學會計系主任陳錦烽。