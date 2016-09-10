| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
性侵印尼女看護工 謝姓雇主逃了！
 首頁 > 財經

兆豐銀董事大換血！15席換掉11席

2016-09-10  16:04

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金公告，子公司兆豐銀改派10席董事及5席監察人，僅3名獨立董事及1席勞工董事未換，若加上先前已改派的董事長張兆順，董事、監察人已大換16人，兆豐銀董事會已全面完成換血。

兆豐金下午公告，更換子公司兆豐國際商業銀行董事及監察人。兆豐銀董事會原有董事15人、監察人5人，今日新出爐的10席董事，分別為新任兆豐金總經理楊豊彥、兆豐國際商業銀行副總經理蔡永義、前第一銀行副總經理柯明川、中山聯合會計師事務所會計師陳世洋、東海大學教授卓俊雄、梁穗昌律師事務所律師梁穗昌、文化大學專任教授林靜雯、中央警察大學專任教授洪文玲、淡江大學商管學院院長邱建良，及東吳大學教授謝智源。

另5席監察人包括永安聯合會計師事務所會計師劉昇昌、輔仁大學教授范宏書、行政院財政主計金融處處長蕭家旗、信佑聯合會計師事務所會計師翁軟綺，及實踐大學會計系主任陳錦烽。

廣告
  • 兆豐金公告，子公司兆豐銀改派10席董事及5席監察人，僅3名獨立董事及1席勞工董事未換，若加上先前已改派的董事長張兆順，董事、監察人已大換16人，兆豐銀董事會已全面完成換血。（資料照，記者李靚慧攝）

    兆豐金公告，子公司兆豐銀改派10席董事及5席監察人，僅3名獨立董事及1席勞工董事未換，若加上先前已改派的董事長張兆順，董事、監察人已大換16人，兆豐銀董事會已全面完成換血。（資料照，記者李靚慧攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 兆豐金 兆豐銀 兆豐銀涉洗錢 董事
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
鮪魚洋蔥烤三明治
番茄海鮮菠菜千層派
在家自製鹹酥雞
意想不到的紙巾妙用
轉寄

標題：兆豐銀董事大換血！15席換掉11席


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月10日‧星期六‧丙申年八月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.