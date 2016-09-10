樂美館上櫃案 樂陞宣布撤件
2016-09-10 09:21
〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞公開收購案延燒到子公司--樂美館，樂陞宣布今（10）日向櫃臺買賣中心撤回申請股票上櫃案，這已經是樂美館第二次申請上櫃後又撤件。
樂美館表示，各項營運活動均照常進行，仍將持續人才培育計畫，並全力專注在遊戲美術製作之業務，持續製作高品質遊戲美術產品，搶佔市佔率，因應VR等商機爆發所帶來的市場機會。
樂美館8月營收達0.52億元，與去年同期成長18.49%，累計今年1-8月營收達3.83億元、年成長9.54%。
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