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樂陞可轉債配銷涉內線與炒作 金管會移送檢調

2016-09-09  20:50

〔記者陳梅英／台北報導〕金管會主委丁克華今日表示，繼百尺竿頭之後，金管會也將樂陞20億元可轉換在債配銷與轉換查有異常情況，以內線與炒作案，一併移送檢調。只是究竟有那些人涉案，丁克華表示已送檢調，不便回應。

丁克華強調，金管會針對樂陞公開收購違約案，朝盡力保障投資人權益、嚴辦相關涉及證券詐欺或內線炒作等不法交易，以及檢討公開收購制度等三大面向處理。

證期局今日報告指出，樂陞104年度申報發行3檔轉換公司債，合計新台幣20億元，全數用於轉投資並於105年第2季止已全數執行完畢。櫃買中心今天已就樂陞轉換債的配售及轉換查有異常情事，併內線及炒作移送檢調。

另外有關公開收購期間樂陞股票及可轉換債交易異常，櫃買中心依據「監視制度辦法」查核，目前也完成交易分析意見書，移送檢調機關偵辦。

為了加強投資人保護，投保中心今天舉辦公開收購制度研議修法座談會，會議也達成幾項共識，包括未來公開收購制度修正重點將朝向強化公開收購資訊的強化，預計9月底前完成相關修正。

官員說明，現行公開收購制度只公布收購條件是否成就，未來將揭露公開收購條件何時成就，以及應賣股數資訊，另外，與會者也認為除非有不可抗力之因素，不得允許公開收購人延後時間，避免發生不確定情況。

此次百尺竿頭收購案，就較原公開說明書所記載時間延遲3個營業日。

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  • 金管會主委丁克華今日表示，金管會將樂陞20億元可轉換在債配銷與轉換查有異常情況，以內線與炒作案，一併移送檢調。（資料照，記者王孟倫攝）

    金管會主委丁克華今日表示，金管會將樂陞20億元可轉換在債配銷與轉換查有異常情況，以內線與炒作案，一併移送檢調。（資料照，記者王孟倫攝）

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