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華碩8月營收月增19.5％ 預估9月再成長

2016-09-09  15:25

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩（2357）公告8月份集團營收399億元，月增19.5%，年減2.4%， 8月品牌營收364億元，月增21.6%，年減4.0%，華碩表示，8月營運符合公司預期，手機新機ZenFone 3於東南亞各國舉辦產品發表會，受到消費者熱烈迴響，因新款手機開始出貨亞太市場，出貨動能增溫。

至於筆記型電腦因為歐洲市場進入產業旺季，出貨量亦開始回溫。華碩預期9月營收將再持續成長，並隨更多手機及筆電新機種導入市場，新機種出貨占比增加，將以改善銷貨組合及鞏固產品領先地位，為營運管理重心。

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  • 華碩8月表現合乎公司預期，9月可望再向上成長。（記者卓怡君攝）

    華碩8月表現合乎公司預期，9月可望再向上成長。（記者卓怡君攝）

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