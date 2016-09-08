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iPhone7面世 電子通路類股小漲

大盤昨日已經突破前高、漲至年內新高，加權指數漲多回檔。（圖擷取自台灣證交所）

2016-09-08  10:00

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台股通路類股因蘋果發表新機iPhone7，且台灣為首波上市地區出現慶祝行情，聯強（2430）、燦坤（2430），小漲1％以內，目前加權指數在9200點上整理，但因大盤昨日已經突破前高、漲至年內新高，加權指數漲多回檔。

大型權值股台積電（2330）下跌0.82％，報182.5元、；鴻海（2317）下跌1％，報78.7元，可成（2474）上漲1％以上，報236元；大力光下跌0.8％，報3690元。類股表現部分，漲勢相對較強的觀光漲幅在0.5％，表現最弱勢的水泥跌幅在1％。

台系投顧機構指出，市場對美國聯準會短期升息預期降溫，美元表現轉弱，東亞及東南亞主要貨幣近日多有呈現升值跡象，資金仍向亞洲地區國家湧入，台股部分，外資連4日增持台股，大盤下檔空間有限。

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  • iPhone 7黑色。（記者陳炳宏攝）

    iPhone 7黑色。（記者陳炳宏攝）

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