蔡友才隻手遮天？ 媒體爆：和前政府聯手隱匿

2016-09-08 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕兆豐案案情越來越明朗，專案小組認定兆豐金董事長蔡友才去年6月就有收到兆豐銀紐約分行回報美國紐約州金融服務署金檢時，發現該行有重大缺失，但他卻隱匿未報，讓事件持續惡化，最後才會導致被重罰，因為他一手遮天，才會錯失挽救兆豐銀紐約分行被重罰的機會。

不過《上報》報導，受兆豐案調查專案小組諮詢的台灣銀行、彰化銀行總稽核卻指出，如果銀行董事長和總稽核發現金檢後銀行有重大缺失，一定會通報金管會和財政部。所以專案小組對於蔡友才在去年6月就已知悉紐約分行事件，不過財政部和金管會卻表示去年全然不知情的說法持懷疑的態度，也猜測蔡友才很有可能結合政府系統刻意隱匿。

專案小組委員們指出，兆豐銀事件蔡友才要負最大責任，但財政部、金管會去年都不知道這件事也很奇怪，整件事情很有可能是「集體犯罪」。