樂陞收購變詐騙？謝金河爆：背後大股東賺到數十億

2016-09-07 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕樂陞科技被外資收購案，案情一再衍變，如今已被視為「詐騙」案，檢調介入，董事長許金龍滯留國外未歸、獨董陳文茜突然提辭職、股價更是連續跌停，投資人損失慘重，財信傳媒董事長謝金河更爆料，「樂陞背後大股東有人在CB（可轉債）賺到幾億或幾十億的人，他們拍拍屁股走人」，要林全院長深入查一查。

樂陞科技在爆發收購未成之後，股價連 5天跌停，市值蒸發百億，一堆小股東慘賠約5~6成，昨天依舊有14415張跌停掛出，還是賣不掉。

謝金河在臉書上究責指出，這個收購案「如今像是詐騙案一般，有責任把關的金管會，櫃買中心，甚至投審會難辭其咎，而大股東，獨董，中信銀證券又該負什麼責任？」，提醒「林全院長千萬不要忽視這個事件後續的發展」。

謝金河替小股東不滿，但更爆「樂陞背後大股東有人在CB（可轉債）賺到幾億或幾十億的人，他們拍拍屁股走人，林院長要不要深入查一查？」

他認為，「樂陛案若不好好處理，恐怕又是林內閣大顆的不定時炸彈！」