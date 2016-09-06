敏感時刻 陳文茜請辭樂陞獨董

2016-09-06 16:59

〔記者陳永吉／台北報導〕樂陞今天下午公告，接獲公司獨董陳文茜辭任書，陳文茜指出因未來9月中起將因既定工作陸續出國，其中一次甚至長達三星期，事務繁忙，而樂陞又在重大危機中，不克繼續擔任獨立董事職務監督樂陞，為免失職，所以從9月6日起辭任獨立董事一職。