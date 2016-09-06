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樂陞苦吞5根跌停板 自救會：沒約許金龍喝咖啡、視訊

2016-09-06  10:55

〔記者張慧雯／台北報導〕樂陞（3662）今（6）日股價再度跳空跌停，苦吞第5根跌停板，股價只剩46.2元、賣單仍有上萬張，而傳出樂陞董事長許金龍將於今日與自救會成員見面，但仍滯留日本未回台，可能以視訊方式釋疑，但樂陞自救會卻說「根本沒有這回事」！

樂陞早上再度跳空跌停，樂陞自救會臉書成員突破四千多人，有人發文「又跌停，麻痺了」，有人則分享小心得「要賣得早上八點多就要掛單，才有機會成交..」，據了解，樂陞自救會並沒有和許金龍約好要喝咖啡、更沒有所謂的視訊釋疑，不少成員看到新聞後大罵「現在是甚麼情形？」

樂陞預定9月9日實施庫藏股，但不少投資人則大罵「董事長質押比率那麼高，到時候買低成本股票回補，不就又賺一手？」而自救會成員預計下午去拜訪前金管會主委、現任立委曾銘宗。

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  • 樂陞董事長許金龍（右）仍在日本，自救會成員表示並沒有和許董相約。（記者張慧雯攝）

    樂陞董事長許金龍（右）仍在日本，自救會成員表示並沒有和許董相約。（記者張慧雯攝）

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