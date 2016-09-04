為保李紀珠進新光金 傳吳東進親下反彈「封口令」

前台灣金董事長李紀珠。（資料照，記者盧冠誠攝）

2016-09-04 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕李紀珠從台灣金控董事長轉任新光金總經理職位，在金融圈被視為「降格」，但是，這個位置來的並不容易，據報導，新光金董事長吳東進為力保李紀珠順利進位，親下對老臣反彈的「封口令」，動作之大，引來金融圈更多的揣測。

《財訊》報導，李紀珠進新光金擔任總經理已經董事會通過，整個人事案是由吳東進主導、拍板，甚至連老臣反彈的聲浪，也是吳東進自己下的封口令，等於是費盡苦心，為什麼這麼堅決？就是希望透過李紀珠來「改善新光金與主管機關間的關係」。

據報導，李紀珠曾任金管會副主委，又跟立委們關係良好，且曾任公股銀行董事長，在吳東進眼中，李紀珠在金融圈與在政府人脈豐沛，不惜重資聘請；李紀珠進新光金雖然要扛業績壓力，不過，她不同意薪資跟績效連結獎金。

為了保李紀珠，吳東進連續宴請家族成員、新光金董事、獨董，除了介绍李紀珠之外，還進行深度及強力溝通；據報導，表面上這些董事們及高階主管們是「平息」不滿，但「私下卻是炮聲隆隆」，轟吳東進「一意孤行」只想與政府打好關係，「難道不知道政黨已經輪替了嗎？」。