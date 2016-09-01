光寶鼓勵青創 清大燭光OLED勇奪金獎
光寶創新獎今（１日）揭曉，金獎由清華大學研發的類燭光ＯＬＥＤ奪下，圖為參賽團隊獲獎。（記者羅倩宜攝）
〔記者羅倩宜／台北報導〕電子大廠光寶（2301）為鼓勵青年創新，連續16年舉辦「光寶創新獎」，吸引全球華人參賽。今年奪獎的作品，聚焦生技醫療及居家安全照護，創意十足。技術組金賞由清華大學「類燭光有機發光二極體」奪得，可改善藍光照明對人體傷害；另一得獎作品為「自製汗立克」，透過穿戴裝置大幅改善手汗困擾。
第十六屆光寶創新獎今（1日）在光寶內湖總部大樓揭曉，比賽分為技術組及設計組兩大項。技術組金牌由國內清華大學拿下，獨得35萬元獎金；作品為類燭光OLED，為了改善生活中各種藍光對人體的傷害，研發出無藍害、低色溫的有機發光二極體（OLED），具有改變未來照明標準的野心。
技術組銀獎是台科大蔡鴻文設計的「自製汗立克」，因自身手汗困擾激發研究動機，將傳統離子電泳裝置改良為穿戴式刺激器及手套，患者在家就能戴上止汗。
設計組金賞則由新加坡國立大學蟬聯，以「SP3 人造晶狀體注射器」重新設計眼球水晶體注射器材，手術中醫生只需單手操作，可簡化手術步驟，並降低感染風險。銀賞作品為「新聞地球」，使用者碰觸懸浮地球儀上任一角落，就能以APP與手機連線取得當地新聞，改變人們被動接收新聞的慣性。來自台灣的作品「水Q」獲得銅賞，透過水流渦計算流水量並發電，機身可顯示耗水狀況並傳送至雲端，進行水資源的大數據管理。
光寶集團董事長宋恭源表示：「光寶創新獎連續16年打造交流平台，一方面鼓勵青年創新者展現才華，一方面邀請全球頂尖專家擔任評審、當面指導作品；另透過舉辦國際論壇，將全球最新經驗帶給青年創新者。」
光寶創新獎今年也與科技部合作，技術組優勝前三名可進入科技部「創新創業激勵計畫」，參加創業課程與輔導活動，。若通過該計畫各階段評估，將可角逐百萬創業基金。
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