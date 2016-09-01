台達電發表工業機器人 五年內産線人員減9成

2016-09-01 16:48

〔記者羅倩宜／台北報導〕綠能大廠台達電（2308）今（1日）發表垂直多關節機器人以及新款SCARA機器人，售予客戶前，台達已先在自家産線試用驗證。董事長海英俊表示，未來集團內部將持續提高自動化，目標是五年內將産線直接員工數減少9成，「台達將透過自身的智慧製造實證，協助客戶打造更靈活的綠色智慧工廠。」

繼去年發表臂長40公分的SCARA（平行關節式）機器人後，台達電在本週登場的「台北國際自動化工業大展」中，再發表兩款新品：DRV70L / 90L系列垂直多關節機器人以及DRS60L系列SCARA機器人。前著（垂直多關節機器人）已導入台達吳江廠，用於SCARA機器人産線的功能檢測；台達表示，垂直多關節機器人取代人工測試之後，已將漏檢率降為零，測試時間也大幅縮短，從原本的68分鐘降至18分鐘；兩者加總後，相當於檢測效率提高74%。

後者（SCARA機器人）主要用於電子、塑膠、金屬製品等産業，進行插件、組裝、焊錫、移載等動作，已導入台達吳江廠的風扇轉子産線，執行上下料工作。台達今發表的SCARA機器人DRS60L，臂長60公分，與去年首款DRS40L相比，臂長更長、負載更重，

台達電董事長海英俊表示，自動化是製造業的趨勢，再加上世界工廠中國的人工愈來愈貴，就算企業請得起，流動率也很高。「很多工廠投入自動化，不是為了省錢，而是解決人力問題。」

海英俊説，本週推出工業機器人兩項新品，自製率達9成以上，包括控制器、伺服馬達都由台達自行開發，僅減速器是外購；「關鍵零組件能夠自己製造，是台達的優勢，一來技術含量提高、二來成本下降。」

台達表示，過去一年，集團內各産線己大量導入機器人生産，公司目標是在五年內，將産線直接人員的數目減少9成。「五年後，一條80人的産線將只有8個人看管。」

台達機器人産線事業群張訓海總經理表示，此次不止展出工業機器人，也展現台達的技術實力，工業機器人及自動化產線的多款關鍵零組件，均有自製能力。例如變頻器的M3系列、伺服馬達的A3系統，智慧感測器、小體積PLC（可編程控制器）AS 300系列，均由台達自行製造。

新發表的兩款工業機器人，除台達自用，兩岸製造業也陸續導入，一部造價約20多萬元的SCARA機器人，略低於一年的生産線操作員薪資，未來製造業轉向自動化，等於是提高資本支出，降低薪資費用，整體額外支出並不大。海英俊表示，「而且機器人不怕骯髒、危險等惡劣工作環境、24小時無休，可大幅提高企業營運效率。」