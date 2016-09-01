台股早盤挫低 一度跌破9000
2016-09-01 10:14
〔即時新聞／綜合報導〕受昨晚歐美股市弱勢影響，金融股重挫，台股今天早盤一度跌破9000點關卡，盤勢稍見拉回，目前回到9000點之上。
台北時間10時17分，台股跌60點，報9008點，最低一度大跌超過80點。
金融類股指數目前跌幅超過1%，是今天大盤重壓主因。
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