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新台幣收盤小貶0.6分 收31.726元

2016-08-31  16:08

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率今天呈現區間盤整格局，市場靜待新的消息面指引，終場小貶0.6分，以31.726元兌1美元作收，台北外匯經紀公司成交量為6.23億美元。

外匯交易員表示，在美國週五公布最新非農就業數據前，銀行間交投保守、謹慎，買賣多以實質性拋補為主。

新台幣今以31.750元開出，最高31.700元、最低31.778元，終場收31.726元。

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  • 新台幣匯率今天呈現區間盤整格局，市場靜待新的消息面指引，終場小貶0.6分，以31.726元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

    新台幣匯率今天呈現區間盤整格局，市場靜待新的消息面指引，終場小貶0.6分，以31.726元兌1美元作收。（資料照，記者李靚慧攝）

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