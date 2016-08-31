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福懋大黃蜂計畫 股價起飛

2016-08-31  12:09

〔記者陳柔蓁／台北報導〕全球知名防水薄膜品牌Gore-Tex與台塑集團旗下染整一貫廠福懋（1434）共同提出Bumble Bee（大黃蜂）計畫，雙方合作生產戈爾消費性紡織品，合資一千萬美元在台設廠，預計在第四季量產，今天福懋股價上漲，表現優於大盤。

福懋為全球首家取得美商Gore授權Gore-Tex的製造商。福懋把雲林斗六的閒置舊棉染廠，改造專配合Gore生產工廠，年產能為八百萬公尺，分為兩期投資，第一期預計最快第四季量產。預估2017年產值可望增至10億元，到2019年年產值可望增至20億元。

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  • 今天福懋股價上漲，表現優於大盤。（圖擷取自google報價）

    今天福懋股價上漲，表現優於大盤。（圖擷取自google報價）

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