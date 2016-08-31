機器人展 蔡總統：智慧製造的未來在我們眼前

圖為總統蔡英文出席亞洲工業４．０暨智慧製造系列展。（記者羅倩宜攝）

2016-08-31 12:01

〔記者羅倩宜／台北報導〕台灣機器人與智慧自動化展今（31日）在南港展覽館登場，總統蔡英文表示，「智慧製造的未來在我們眼前」，將透過政策引導，鼓勵國內半導體、航太、食品、3C、紡織等採用智慧生産，既可提高生産力，也讓智慧機械廠商找到試煉場域，逐步建立整廠輸出能力。

「台灣機器人與智慧自動化展」是亞洲工業4.0暨智慧製造系列展之一，於8月31日至9月3日在南港展覽館舉行，共有「自動化工業」、「台灣機器人與智慧自動化」、「模具製造設備與3D列印」、「物流暨物聯網」、「流體傳動與智能控制展」及「機電」等專業領域，逾900家廠商參展，規模刷新紀錄。

主辦單位工具機協會理事長卓永財表示，智慧製造是新政府施政重點之一，主辦此一展覽最重要是搭建平台，除了廠商本身努力，學校也要從一開始就跟産業結合，培養智慧製造所需人才。教育部長今（31日）也出席開幕典禮，卓永財表示，「很高興看到智慧機械的相關展覽第一次有教育部長官來。」

總統蔡英文表示，新政府規劃的五大創新産業之中，智慧機械率先由行政院通過，未來將朝物聯網及大數據等方向發展，將可帶動設備及系統需求，是機械相關産業可把握的機會。蔡英文指出，這同時這也是整體製造業的機會，整廠産線智慧化，産品品質可做出前所未有突破，並快速因應甚至預測市場變化。

蔡英文表示，智慧製造的未來就在我們眼前，長期將聚焦「長生命周期産品」、「新數位經濟」的商業模式，與國內既有的快速即時商業型態如消費電子，建立經濟互補的效果。同時政府也將透過政策引導，鼓勵半導體、航太、食品、3C、紡識等産業進行智慧生産，不止能提高本身生産力，也可讓智慧機械業者找到實際試練廠域、逐步建立整廠輸出能力。

總統指出，智慧製造未來還有長路要走，政府會跟大家一起努力，讓台灣擁有更完整的智慧生産生態系，使廠商將更願意在地生産。