大樂透、今彩539開獎囉！

2016-08-30 20:56

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。

大樂透：第一區：01、11、18、27、36、46。特別號：26。

49樂合彩：01、11、18、27、36、46。

今彩539：08、15、16、21、26。

39樂合彩：08、15、16、21、26。

3星彩：925。

4星彩：8843。