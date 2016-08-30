大樂透、今彩539開獎囉！
2016-08-30 20:56
〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月30日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：第一區：01、11、18、27、36、46。特別號：26。
49樂合彩：01、11、18、27、36、46。
今彩539：08、15、16、21、26。
39樂合彩：08、15、16、21、26。
3星彩：925。
4星彩：8843。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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