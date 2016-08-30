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三大法人買超24億 外資買超15億

台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣24.48億元。（資料照，記者劉信德攝）

2016-08-30  15:05

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資買超、投信買超、自營商買超，合計買超新台幣24.48億元。

外資今天買超15.72億元，投信買超1.90億元，自營商買超6.86億元。三大法人合計買超24.48億元。

台股今天漲0.39點，收在9110.56點，成交值新台幣689.76億元。

2016年08月30日  三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,152,138,595 1,053,562,644 98,575,951
自營商（避險） 4,708,229,554 4,120,282,584 587,946,970
投信 1,055,501,250 865,112,207 190,389,043
外資 18,532,592,204 16,960,931,672 1,571,660,532
合計 25,448,461,603 22,999,889,107 2,448,572,496
資料來源：台灣證交所。

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