威力彩、今彩539開獎囉！

2016-08-29 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：07、08、23、29、32、34。第二區：05。

38樂合彩：07、08、23、29、32、34。

今彩539：10、13、17、28、36。

39樂合彩：10、13、17、28、36。

3星彩：533。

4星彩：8494。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。