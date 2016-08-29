威力彩、今彩539開獎囉！
2016-08-29 21:06
〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月29日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：07、08、23、29、32、34。第二區：05。
38樂合彩：07、08、23、29、32、34。
今彩539：10、13、17、28、36。
39樂合彩：10、13、17、28、36。
3星彩：533。
4星彩：8494。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。
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