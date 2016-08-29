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葉倫「鷹鷹der」 新台幣午盤重貶逾1角
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八月消費信心指數CCI回跌 股市信心跌最大

2016-08-29  12:05

〔記者王孟倫／台北報導〕消費信心回跌！中央大學台灣經濟發展研究中心今天公布，8月消費者信心指數（CCI）總數為79.56點，較上個月下跌；其中，6項構成指標全數下降，跌幅最大為「未來半年投資股票時機」。

近期台股出現走跌，連帶影響國內消費信心走勢；根據中大台經中心最新調查，8月消費者信心指數（CCI）為79.56點，與上月相較，下降0.62點。

8月下降幅度第一的指標「未來半年投資股票時機」，本次調查結果為70.80點，與上個月調查結果相較下降2.30點。台經中心表示，由於台股上個月大漲，使得投資股市信心曾在今年7月一度攀高、指數創去年9月以後最高點，不過，近期本月指數又再度下跌。

下降幅度第二的指標是代表房市信心的「未來半年購買耐久性財貨時機」，本月調查為88.95點，與上月調查下降0.55點。

下降幅度第3至第6的指標依序為「未來半年國內就業機會」、「未來半年國內經濟景氣」、「未來半年國內物價水準」及「未來半年家庭經濟狀況」

台經中心指出，從絕對水準來看，8月消費信心指數的6項指標中，僅有「未來半年國內就業機會」呈現偏向樂觀，其餘5項均呈現偏向悲觀。CCI子指標分數在100至200之間屬於「偏向樂觀」，CCI子指標分數在0至100之間屬於「偏向悲觀」。

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  • 由於台股走跌影響股市信心，最新調查的八月份的消費者信心指數CCI，較上個月呈現下跌。（記者王孟倫攝）

    由於台股走跌影響股市信心，最新調查的八月份的消費者信心指數CCI，較上個月呈現下跌。（記者王孟倫攝）

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