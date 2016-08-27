Nike號召紡織業 達成有害化學物質零排放
2016-08-27 14:00
〔記者陳柔蓁／台北報導〕隨著世界經濟富裕、消費者對個人行為之於環境影響的意識有所提升，台灣的經濟脊梁、去年出口依存度逾八成的「紡織業」朝向更高規格邁進，Nike號召成立「有害化學物質零排放聯盟（Zero Discharge of Hazardous Chemicals，簡稱ZDHC）」，要給地球的經濟活動減少環境負擔。
Nike公司永續生產及化學區域總監陳福增博士在紡拓會「2016年台灣印染新產品/新技術商洽交流媒合會」中分享ZDHC成為品牌採購紡織、成衣、鞋業的標準與趨勢，ZDHC成員包括Nike、Puma、M&S以及Burberry全球有76 個品牌、供應商、零售業者加入，目標在2020年前引領紡織供應鏈的廢棄物達到「有害化學品零排放」目標。
紡織綜合研究所協理林峰標觀察：「20年前科技管理隨著政府是贏家，現在跟品牌商走是贏家，隨ZDHC走，被國際客戶客訴的機率會變低。」且去（2015）年我國紡織成衣出口總值為108億美元，其中染整產業貢獻七成，採用ZDHC標準有利台灣紡織業迎合國際趨勢與商機。
台灣的永光化學（1711）、福盈科技（1787）等染料供應商已加入ZDHC，入會廠商須自主在網站上公佈，以達到告訴潛在採購者其商品符合ZDHC需求。
為真正達到有害物質「零排放」目標仍須努力，ZDHC的概念2011年起面世，執行至今，國際環保機構「綠色和平組織」批判，目前該聯盟成員尚未完全達到有害物質「零排放」，該聯盟更像一個口號，且製造業排放標準仍須更透明、全面地公布予消費者。
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