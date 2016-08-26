大樂透頭獎摃龜 今彩539頭獎1注獨得

2016-08-26 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月26日）開獎的第105000075期大樂透頭獎摃龜、第105000205期今彩539頭獎1注獨得獎金800萬，由台中市潭子區頭張路2段28號1樓的仟佰億彩券行開出。

第105000075期大樂透中獎號碼為：「09、28、34、41、42、49，特別號06」。頭獎槓龜，貳獎1注獨得獎金147萬6021元，參獎共21注獲得，每注可得7萬0286元，肆獎共74注獲得，每注可得1萬3297元，伍獎共1389注獲得，每注可得1948元，陸獎共1850注獲得，每注可得1000元，柒獎共2萬0193注獲得，每注可得400元，普獎共2萬5557注獲得，每注可得400元。

第105000205期今彩539中獎號碼為「07、10、18、35、36」，頭獎一注獨得獎金800萬，貳獎共158注獲得，每注可得2萬元，參獎共5908注獲得，每注可得300元，肆獎共6萬4079注獲得，每注可獲得50元。

第105000075期49樂合彩中獎號碼為「09、28、34、41、42、49」，四合共2注中獎，每注可獲得20萬元。三合共113注中獎，每注可得1萬2500元，二合共4027注中獎，每注可得1250元。

第105000205期39樂合彩中獎號碼為「07、10、18、35、36」，四合1注獨得獎金21萬2500元，三合共113注中獎，每注可得1萬1250元，二合共5388注中獎，每注可得1125元。

第105000205期3星彩中獎號碼為「367」，正彩共34注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第105000205期4星彩中獎號碼為「2761」，正彩共3注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。