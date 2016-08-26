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葉倫演說在即 台股狹幅盤整小漲16點

2016-08-26  13:49

〔記者張慧雯／台北報導〕昨日台股由電子與金融權值股聯手拉抬指數重回9100之上、漲幅達1%，表現稱霸亞股；不過，由於Fed主席葉倫於台灣時間今晚即將發表談話，台股今（26）日開盤後開低拉高，多在平盤附近遊走，收盤時小漲16.24點、以9131.72點作收，成交量為645.64億元。

今日盤面強勢股以中小型股為主，蘋果概念股，大立光（3008）大漲，一度來到最高點3660元，此外華新集團也同步上揚，瀚宇博（5469）、華新科（2492）都大漲，信昌電（6173）表現也亮麗，不過，權值股包括台積電（2330）、聯電（2303）表現不佳，金融股也只有國泰金（2882）上漲、深陷洗錢風暴中的兆豐金（2886）則在平盤附近游走。

台新投顧表示，近來包括台股、美股在內的國際股市多呈現狹幅盤整走勢，今晚11點FED主席葉倫將在Jackson Hole發表演說，市場試圖從中解讀未來貨幣政策走向和可能的資金流向，在此之前市場將持續膠著。

中國信託亞太多元入息平衡基金經理人劉哲維說，台灣今年經濟成長率看來保1有望。展望下半年，受惠於半導體需求增溫、原材料價格跌幅減緩，第二季實質出口已經轉正，成長0.67%，而且預期在新電子產品備貨需求支撐下，下半年的出口動能預計將持續緩步上升。

劉哲維也說，全球股市面臨技術面指標過熱情勢，台股突破9000點後漲勢出現鈍化，熱錢流入台灣使台幣升值的副作用隱現，操作策略建議以具有需求支撐的電子產業如半導體，或具營收表現的傳產民生消費，以及具高殖利率個股為宜。

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  • 今日台股收盤小漲16.24點、以9131.72點作收，成交量為645.64億元。（資料照，記者王孟倫攝）

    今日台股收盤小漲16.24點、以9131.72點作收，成交量為645.64億元。（資料照，記者王孟倫攝）

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