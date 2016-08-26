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張金鶚自爆接任公職 換位置也換腦袋

2016-08-26  13:30

〔記者徐義平／台北報導〕「房市空軍總司令」張金鶚自曝2013年3月接任台北市副市長一職時，確實出現「換位置也換腦袋」的情況，不過，並不是放棄自己的理念，而是擔任公職時轉換以多數人的需求為理念，不能像過去當學者時，在臉書或是其他管道發表自身意見。

對於目前房產業者大幅反彈的老屋房屋稅回溯，甚至延伸至豪宅稅及囤房稅等議題，張金鶚指出，法規本來就規定房屋評定現值每3年可以檢討一次，只是過去地方政府認為中央統籌分配款還可以負擔，便當好人不願意調整，但那是不對的事情。

他強調，當初在副市長任內時，房屋評定現值與市價是落差5~6倍，因此，採取逐步調整的角度，2014年7月1日平均調整1.6倍，其實與市價還是有一段差距。

對於大直萬豪酒店董事長劉文治抱怨新屋房屋稅一刀切的問題，他指出，兩周前在立院召開支持合理房屋稅調整記者會時，該酒店副總也到現場跟他聊過，並釐清劉文治在意的是競爭力的問題，隔壁的美福飯店因為在2014年6月30日前取得使用執照，因此，沿用舊制，反觀萬豪酒店因使照取得時間在2014年7月1日之後，適用新版1.6倍的建物構造單價，因此，此時便要適時反映2014年6月30日以前取得建照的房屋稅，此事也得到該酒店副總認同。

針對外界批評他持有3間房卻叫民眾不要買房一事，張金鶚表示，3間房中有一間出租，今年收到稅單時，仍為自住1.2％的稅率，他覺得不妥，便主動跟國稅局申報，改為營業用2.4％的稅率，因為自己的確有出租的事實。至於，2年房價跌3成的說法，當初他是附和行政院院長江宜樺希望北市房價所得比從15倍降至10倍的說法，並不是他率先喊出，而且目前房市整體狀況的確往下走，而且才剛剛開始，房價修正幅度仍在擴大，顯見房市的確是修正階段。

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  • 「房市空軍總司令」張金鶚今出書，自爆擔任北市副市長一職時，出現換位置也換腦袋的情況。（記者徐義平攝）

    「房市空軍總司令」張金鶚今出書，自爆擔任北市副市長一職時，出現換位置也換腦袋的情況。（記者徐義平攝）

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