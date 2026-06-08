車諾比核電廠附近儲能設施 烏控俄襲擊

（路透）

國際原子能總署將派員視察

烏克蘭七日指控俄羅斯軍隊襲擊位於基輔北部、已封存的車諾比（Chernobyl）核電廠附近的一處乏核燃料儲存設施，烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）痛批此舉「極其卑劣」，聯合國原子能監督機構也強烈回應。俄羅斯則聲稱，連接克里米亞半島的瓊格爾大橋（Chongar Bridge）遭到破壞。

烏克蘭六日對俄國第二大城聖彼得堡發動大規模無人機攻擊，正值當地舉行重要經濟論壇的最後一天，導致一處國防部設施起火，並造成俄國第二大商業機場的營運中斷數小時。雙方交火持續到七日，俄羅斯國防部表示，夜間於十多個地區上空攔截九十五架烏克蘭無人機；烏克蘭則通報遭到二三六架俄羅斯無人機襲擊，其中二一五架在該國北部、南部和東部被擊落。

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俄稱連接克里米亞橋遭破壞

烏克蘭武裝部隊總參謀部在通訊軟體Telegram發文表示，一架「見證者」（Shahed）無人機擊中車諾比禁區內集中式乏核燃料儲存設施的一棟建築物，引發的小型火災在一小時內已被撲滅。該設施距離車諾比核電廠約十四‧五公里，用於儲存現役核電廠所產生的乏核燃料。俄國尚未對此發表評論。

國際原子能總署（IAEA）表示，已接獲這起攻擊事件的通報，該設施的燃料接收大樓嚴重損害，包括外牆、窗戶和門皆受損，附近建物也受到爆炸震波的波及；其團隊將盡快前往該設施視察，並檢查受損情況。烏克蘭國家核電公司（Energoatom）則在「臉書」發文表示，該設施的輻射數值目前仍維持在既定標準範圍內。

澤倫斯基在社群平台X發文表示，輻射數值迄今並未超過正常的環境背景輻射水準，但「俄羅斯的厚顏無恥程度正在增加」。烏克蘭外交部長西比哈也說：「俄羅斯的核恐嚇以及對核能安全的威脅，是系統性、蓄意且不可接受的。」

澤倫斯基四日發表公開信，提議以瑞士、土耳其及阿拉伯國家做為潛在會談地點，呼籲與俄羅斯總統普廷會面，談判結束戰爭。但普廷五日在聖彼得堡國際經濟論壇上表示，他「看不出」與澤倫斯基會面有何意義，並形容澤倫斯基的語氣相當「粗魯」。

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