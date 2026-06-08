古巴經濟崩盤 外資大咖紛出逃

印尼最大飯店管理集團「群島國際」已正式結束在古巴的營運，旗下掛名Aston品牌的飯店將全數移交原業主。（法新社）

萬事達卡、Visa 暫停交易

華爾街日報六日報導，本已瀕臨崩潰的古巴經濟，在華府日益加碼打壓下更為殘破，國際發卡集團萬事達卡與Visa已暫停在古巴的交易，西班牙兩大集團放棄在古巴的多家飯店，被視為古巴重要外資之一的加拿大礦業公司「謝里特國際」（Sherritt International），也已暫停營業並召回員工。

古巴中央銀行宣布，自六日起暫停非美籍的外國遊客，在古巴使用萬事達卡與Visa卡進行交易。美國公民此前已被禁止在古巴使用信用卡。萬事達卡說，由於一家提供商家與該公司網路連線的外國合作夥伴限縮在古巴的業務，以致無法在古巴使用萬事達卡。Visa則未回應置評要求。

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西班牙兩大飯店集團關店

此外，西班牙飯店集團梅利亞（Melia）以大環境超出控制為由，關閉在古巴的十五家飯店，並稱大部分飯店早就因為「能源挑戰與需求下降」而關閉；另一大飯店集團「伊波羅之星」（Iberostar）則有十二家飯店停運，「以適應國際規範環境」。加拿大度假村集團Royalton Hotels & Resorts在古巴的據點，也因當地旅遊崩盤而歇業。

至於被視為古巴最重要外國投資者之一的「謝里特國際」，未來發展也充滿不確定性。謝里特過去卅多年來每年在古巴東部開採大量鎳與鈷，協助維持古巴最重要的出口產業之一，不僅在古巴採礦，也為古巴培訓瞭解現代企業運作的高階管理人才。

加國礦業謝里特國際停業

謝里特數月前還在討論改善產量的擴建計畫，但隨著美國總統川普五月簽署行政命令，凍結古巴軍方「企業管理集團」（Gaesa）在美國的資產，並對持續與Gaesa往來的外國企業祭出次級制裁後，儘管謝里特並未被川普直接點名，多名高層與董事會成員仍紛紛請辭，還一度說要解散在古巴的合資企業，之後又宣布已簽署一項不具約束力的初步協議，將控股權賣給與川普有關的「吉隆資本」（Gillon Capital）。一連串變動讓謝里特股價下跌逾五成。

過去數十年來，許多外商甘冒古巴遭美國長期禁運的風險，試圖紮根古巴旅遊業，或在當地採礦，提供哈瓦那當局急需的外匯與專業知識。如今隨著古巴經濟瀕臨崩潰，再加上川普政府持續施壓，許多外商已轉而認為，投資古巴的風險高於利益。

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