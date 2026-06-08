停火協議雪上加霜》伊朗遭凍資產 美擬轉波灣盟國助重建

科威特機場日前遭攻擊。（路透檔案照）

就在伊朗高層官員公開呼籲美國總統川普解凍遭西方國家凍結多年的鉅額伊朗資產後，知情人士六日透露，美國將試圖把伊朗資產轉用於協助波斯灣國家，重建與修復此前遭伊朗攻擊所造成的破壞，此舉恐將進一步衝擊本月以來已兩度彼此攻擊的美伊脆弱停火協議。

綜合路透與彭博報導，匿名美國高層官員說，財政部長貝森特已指示一個小組，評估美國在波斯灣地區盟友的條件，並要求針對修復肇因於伊朗攻擊的損失，進行整體成本估計，美國也考慮使用伊朗資產，來修復伊朗日後可能造成的任何損害。消息人士並未指明財政部正在評估的是何種類型的伊朗資產，但似乎並非僅限於遭凍結的伊朗資產。

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彭博指出，川普政府此舉將使部分伊朗資產用於不同途徑；美國財政部將動用一切可用手段，讓波斯灣地區的美國盟友能使用伊朗資產，來支援其重建工作，但此舉恐將進一步阻礙美伊延長停火的談判、重啟荷姆茲海峽，以及針對伊朗核計畫展開詳細談判鋪路。

伊朗日前促美解凍240億美元 形同被打臉

此外，威脅挪用伊朗資金，形同打臉伊朗高官前一天的發言。伊朗最高領袖的軍事顧問雷札伊，五日在美國有線電視新聞網（CNN）所播出的訪問中表示，突破美伊終戰談判僵局的關鍵，在於美國解凍二四〇億美元（約新台幣七五八二億元）伊朗資產。華府與其他西方國家自一九七九年伊斯蘭革命，推翻美國支持的巴勒維政權以來，便凍結伊朗的資產，並對伊朗進行全面性制裁。遭凍結的伊朗資產總金額不明，估計約在一千億到一二三〇億美元之間。

美國與以色列二月底聯手攻擊伊朗，德黑蘭當局及其區域代理人回以飛彈與無人機，攻擊中東地區的石油基礎設施、工業設備與美國軍事設施，包括沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特與巴林都遭殃。

威脅荷姆茲航運 美擊落兩架伊朗無人機

美國中央司令部（CENTCOM）六日晚間在社群平台X發文指出，擊落兩架威脅荷姆茲海峽航運的伊朗攻擊型無人機，美軍持續防範伊朗的侵略行動。這是美伊最新一次軍事衝突，在前一天的五日深夜，中央司令部表示，擊落四架朝荷姆茲海峽方向飛行的伊朗無人機，隨後摧毀伊朗沿岸的監視雷達站。伊朗則鎖定巴林和科威特發射多枚飛彈展開報復。

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