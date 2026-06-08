選票印不夠爭議 南韓萬人抗議 李在明下令調查

南韓地方選舉由於爆發罕見的選票短缺事件，導致數以萬計的民眾連續多日走上街頭，包圍計票所要求重新選舉，中國介入選舉的陰謀論更是甚囂塵上。（法新社）

南韓三日舉行地方選舉與國會議員補選，儘管總統李在明領導的執政黨「共同民主黨」取得多數席次，卻由於爆發罕見的選票短缺事件，導致數以萬計的民眾連續多日走上街頭，包圍計票所要求重新選舉，中國介入選舉的陰謀論更是甚囂塵上。李在明七日宣布，已下令檢方與警方展開全面調查。

南韓中央選舉管理委員會（選管委）指出，投票當天全國共有六十七處投票所額外配送選票，其中廿二處因選票不足一度中止投票。首都首爾災情最為嚴重，超過卅處投票所受影響，包括松坡區、江南區與廣津區等地，許多選民因無票可投被迫離開。

請繼續往下閱讀...

其中，首爾蠶室七洞第二投票所因暫停投票，引發民眾不滿。當晚，包括保守派網紅在內的抗議人群，包圍該投票所長達卅五小時，阻擋票匭送出，主張在選票短缺的情況下不得進行計票，以維護選舉公正。

面對排山倒海的質疑，選管委解釋，由於近年提前投票比例增加，導致過去大量選票閒置浪費，因此選管委下達「僅需確保正式選票達選民總數五十％以上」的方針，導致部分地區實際印製量僅達五十％至五十五％。然而，調查發現，選管委事前以「需製作全體選民總數一‧一倍的選票」為由向地方政府請款，實際印量卻大縮水，引發外界強烈撻伐。

選管委委員長雖已辭職 輿論批動搖民主

在青瓦台表態究責後，選管委委員長盧泰嶽已於五日道歉並引咎辭職。成功連任的首爾市長吳世勳則痛批，選票短缺侵害公民投票權，令人無法容忍，呼籲解散選管委，並由特別檢察組調查。政治評論員亦指出，選管委做為外部監督有限的憲法機關，內部紀律鬆散，此次失誤已動搖民主根基，亟需加強制衡機制。

警方估計，六日下午有近萬人聚集在進行開票作業的首爾SK奧林匹克手球館外，揮舞國旗、齊唱國歌，高喊「重新選舉」；部分人士甚至試圖封鎖體育館大門，阻止官員離開。直到七日凌晨，現場仍有逾千名民眾留守，其中多數為年輕人。

中國介選論 主流媒體、頂尖學府拒背書

對此，李在明在社群平台X發文表示「深感遺憾」，此事「令人難以理解」，選管委事後對外的反應及說明也有不足之處，已要求國會展開調查，並制定防範類似事件再次發生的相關措施，同時希望就選管委的改革方案進行討論。

至於部分網路社群流傳「中國滲透南韓地方選舉」的陰謀論，南韓主流媒體、駐韓外媒與首爾大學等頂尖學府均拒絕背書，一致將此次選票短缺認定為選管委的行政疏失。

6日下午有近萬人聚集在進行開票作業的首爾SK奧林匹克手球館外，揮舞國旗、齊唱國歌，高喊「重新選舉」，其中多數為年輕人。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法